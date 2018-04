Infortunio Defrel, tutti gli aggiornamenti sulle condizioni fisiche dell’attaccante ex Cesena e Sassuolo

Il tema “infortunio Defrel” è sempre d’attualità in casa Roma, visto che il pupillo di Eusebio Di Francesco, fin qui, ha trascorso più tempo in infermeria che sui prati verdi di Trigoria. Gregoire è al quarto infortunio stagionale: il problema al bicipite femorale, seguito da una contusione al ginocchio e da un altro guaio di natura muscolare, più la distorsione al ginocchio. Una vera e propria ecatombe che, di fatto, ha privato il tecnico di un’importante soluzione offensiva.

108 giorni di assenza dal campo per il francese che, però, è pronto a tornare protagonista in questo rush finale di stagione, con la Roma protagonista in semifinale di Champions League e nelle ultime 5 sfide di campionato. Motivo per cui lo staff medico ha deciso di sottoporre il calciatore ad un intervento, in artroscopia, di pulizia del ginocchio sinistro. L’operazione era prevista al termine della stagione, ma è stata anticipata visto che l’attaccante è impegnato nel recupero dall’infortunio alla caviglia. E pensare che col Sassuolo aveva saltato soltanto 10 giorni della scorsa annata calcistica, a causa, sempre peraltro, di un problema al ginocchio. Quando si dice stagione sfortunata non si sbaglia poi di tanto.