Infortunio Defrel: guai alla caviglia, quarto ko per Greg

Quarto infortunio stagionale per l’attaccante della Roma. Infortunio Defrel: le ultimissime notizie e gli aggiornamenti

Problemi per la Roma in vista del derby con la Lazio. I giallorossi si godono il successo in Champions League e attendono il sorteggio delle semifinali ma nel frattempo preparano il derby contro i biancocelesti. Brutte notizie da Trigoria per mister Eusebio Di Francesco: Gregoire Defrel nuovamente ko. Infortunio Defrel: le ultimissime notizie e gli aggiornamenti sulle condizioni del giocatore francese.

Problemi alla caviglia per il giocatore che ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Stando a quanto riportato dal nostro inviato a Trigoria, non sarebbero interessati i legamenti e il giocatore ha già iniziato un percorso di riabilitazione. Gli esami a cui è stato sottoposto il francese hanno escluso fratture e i tempi di recupero sono ancora da valutare. Il giocatore verrà valutato meglio nelle prossime ore. Brutte notizie per la Roma di Di Francesco: quarto ko stagionale per Gregoire Defrel.