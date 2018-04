Perotti salta Lazio-Roma: niente derby nemmeno per Defrel

Convocati Roma per il derby: non ci sarà Perotti per Di Francesco. L’argentino dà forfait per la sfida con la Lazio e così anche Defrel. La lista dei ventitré giallorossi

Se si guardano i convocati Roma e Lazio hanno defezioni importanti per il derby. Poco fa Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei precettati giallorossi per la stracittadina di domani sera e ci sono due assenze di spessore, entrambe in attacco. Si tratta di Diego Perotti e di Gregoire Defrel, tutti e due assenti per infortunio. Di Defrel ormai si sapeva, il francese dovrà rimanere fuori per almeno venti giorni per dei guai alla caviglia. Perotti invece soffre sempre del medesimo problema muscolare che lo ha fatto rimanere in tribuna pure col Barcellona.

Questa la lista dei ventitré precettati da Di Francesco: Portieri: Alisson Becker, Bogdan Lobont, Lukasz Skorupski. Difensori: Luca Pellegrini, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Jonathan Silva, Kostas Manolas. Centrocampisti: Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson. Attaccanti: Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Mirko Antonucci, Stephan El Shaarawy. Calcio di inizio alle 20.45 di domani sera allo Stadio Olimpico di Roma per la giornata numero trentadue di Serie A.