Infortunio Donnarumma: contrattura muscolare per il portiere

Infortunio Donnarumma: piccolo problema muscolare per il portiere rossonero che sarà indisponibile in Coppa Italia

Piccola tegola per Stefano Pioli in vista del match in Coppa Italia contro la Spal. Gigi Donnarumma, come riporta il sito ufficiale del Milan, non ha preso parte alla seduta d’allenamento odierna. Questo il comunicato rossonero.

«Gianluigi Donnarumma non ha preso parte alla seduta odierna a causa di una contrattura del muscolo retto femorale della coscia sinistra con edema rilevato all’esame di risonanza magnetica. L’evoluzione clinica del portiere verrà monitorata nei prossimi giorni».