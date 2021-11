Infortunio Dzeko: Inter in apprensione ma l’attaccante rimarrà in Bosnia

Infortunio Dzeko: Inter in apprensione, l’attaccante rimane in Bosnia. Le ultime notizie riguardanti il centravanti nerazzurro

L’Inter resta in apprensione per Edin Dzeko. Gli esami a cui si è sottoposto l’attaccante, che si è infortunato nella giornata di ieri al flessore, hanno escluso lesioni ma evidenziato al tempo stesso un risentimento.

Il centravanti, fa sapere la Gazzetta dello Sport, è rimasto in Bosnia per osservare un po’ di riposo e iniziare l’iter delle terapie per rimettersi in sesto quanto prima possibile. Lo staff medico dell’Inter è in stretto contatto, come accade in questi casi, con i colleghi stranieri.