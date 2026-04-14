Infortunio Ekitiké, brutte notizie per Slot ma non solo! In ansia anche Deschamps: rischia il Mondiale? Le ultimissime

Infortunio Ekitiké, pessime notizie per Slot e non solo: anche Deschamps è in ansia. L’attaccante rischia di saltare il Mondiale?

Il Liverpool vive una serata complicata nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dopo il 2‑0 subito all’andata al Parco dei Principi, i Reds di Slot sono fermi sullo 0‑0 contro il PSG e devono già fare i conti con un’ulteriore tegola: l’infortunio di Hugo Ekitiké. L’attaccante ex Eintracht Francoforte si è accasciato al 30’, rimanendo a terra per diversi minuti prima di essere portato fuori in barella e sostituito da Mohamed Salah. Nelle prossime ore verrà sottoposto a esami specifici per chiarire l’entità del problema e i tempi di recupero.

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L’infortunio non preoccupa soltanto il Liverpool. Anche il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, segue con apprensione l’evoluzione del quadro clinico del classe 2002, ormai presenza fissa nelle sue convocazioni. Con il Mondiale della prossima estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico sempre più vicino, la possibile assenza di Ekitiké rappresenterebbe un problema significativo nella costruzione dell’attacco dei Bleus.

Dando per scontata la presenza di Mbappé, Dembélé e Barcola, la lista dei 23 per la Coppa del Mondo resta aperta a diversi profili, tra cui l’interista Marcus Thuram, non ancora certo del posto. Un eventuale lungo stop di Ekitiké potrebbe modificare le gerarchie offensive di Deschamps, aprendo nuovi scenari e ridisegnando le scelte del ct in vista del torneo iridato.