Infortunio Gineitis, l’esito degli esami in casa Torino sul giocatore granata. Il comunicato ufficiale dopo lo stop in allenamento

Tempo di esami per Gvidas Gineitis. Ecco il comunicato ufficiale del Torino dopo l’ultimo infortunio riscontrato in allenamento.

IL COMUNICATO – Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Gvidas Gineitis – in seguito al trauma distorsivo del ginocchio destro riportato in allenamento – hanno evidenziato un interessamento distrattivo al legamento crociato posteriore. In accordo con i consulenti ortopedici verrà intrapreso un percorso conservativo. Il quadro verrà monitorato con nuovi esami strumentali nelle prossime settimane.