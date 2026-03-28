Infortunio Hien, il difensore dell’Atalanta lascia il ritiro della Svezia! Il comunicato della federazione svedese sulle sue condizioni fisiche

Brutte notizie per l’Atalanta: Isak Hien, difensore centrale della Svezia, ha lasciato il ritiro della nazionale dopo l’infortunio riportato contro l’Ucraina. La federazione svedese ha confermato che il centrale non sarà disponibile per la sfida decisiva di martedì contro la Polonia. Non verrà convocato alcun sostituto

Ora attesa per gli esami

Resta da capire l’entità esatta del problema fisico e se lo stop avrà conseguenze anche per il ritorno con la maglia nerazzurra

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IL COMUNICATO – «Isak Hien è costretto a interrompere il ritiro della Nazionale maschile in vista dei playoff. Ciò a causa dell’infortunio riportato durante la partita contro l’Ucraina.

Dopo la vittoria contro l’Ucraina di giovedì, la nazionale maschile è tornata in Svezia e continuerà la preparazione a Stoccolma in vista della decisiva finale di qualificazione di martedì contro la Polonia.

Oggi, sabato, la defezione causa infortunio di Isak Hien nella partita di giovedì.

Il difensore centrale interromperà il ritiro e non sarà quindi disponibile per la partita di martedì.

Non verrà convocato alcun sostituto».