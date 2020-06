Infortunio Mandragora: rottura del crociato per il centrocampista

Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli esami hanno evidenziato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro di Mandragora

Brutte notizie in casa Udinese. Il centrocampista bianconero, Rolando Mandragora, ha infatti riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro come evidenziano gli esami strumentali effettuati in mattinata.

L’ex giocatore della Juventus si sottoporrà ad intervento chirurgico già nella giornata di domani a Roma presso la clinica Villa Stuart. L’operazione sarà effettuata dal dottor Mariani. Per Mandragora si prospettano almeno sei mesi di stop: per lui sicuramente campionato finito.