Infortunio Neymar e Mbappe: i due calciatori del Psg sono stati sostituti per problemi muscolari, sorride il Napoli in ottica Champions

Che tegola per il Psg! I due attaccanti del club parigino, Neymar e Mbappe, son stati sostituiti a partita in corso per infortunio. Neymar, impegnato nell’amichevole internazionale col Camerun, è uscito dal campo dopo appena 7′ per colpa di un risentimento muscolare alla gamba destra. Stessa sorte anche per il talentino francese Mbappe che, al 36′ è stato sostituito per un problema muscolare nell’amichevole fra Francia e Uruguay. Al suo posto Thauvin.

Il sospetto stiramento di Neymar e l’infortunio di Mbappe fanno tremare il Psg in vista del decisivo scontro con il Liverpool in Champions, ma al contempo fa sorridere il Napoli che potrebbe approfittare del doppio infortunio per una tranquilla qualificazione agli ottavi.