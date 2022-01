Infortunio Orsolini, le condizioni dell’attaccante del Bologna

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Si ferma Riccardo Orsolini. Il comunicato ufficiale del Bologna sulle condizioni dell’attaccante rossoblù dopo l’infortunio

COMUNICATO – «Sono ripresi questa mattina a Casteldebole gli allenamenti della squadra all’indomani della partita di Cagliari. Seduta di scarico per i titolari di ieri, lavoro in campo per gli altri. Programma personalizzato per Jerdy Schouten. Riccardo Orsolini ieri ha riportato una sublussazione acromion claveare nella spalla destra: le sue condizioni saranno valutate in questi giorni».