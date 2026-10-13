Infortunio Orsolini, tegola Bologna: lesione al bicipite femorale

Bologna verso l’Inter tra sorrisi e tegole: Odgaard torna in gruppo, per Orsolini lesione e stop di tre settimane

Continuano senza sosta i lavori sul campo in casa Bologna. Forte del morale alto grazie al prezioso successo esterno conquistato per 2-1 contro il Lecce al Via del Mare, la formazione emiliana ha subito virato l’attenzione sul prossimo impegno di Serie A, che la vedrà protagonista tra le mura amiche contro l’Inter. Nella mattinata di oggi, martedì 13 ottobre, i rossoblù si sono ritrovati sui terreni di gioco del Centro Tecnico “Niccolò Galli” di Casteldebole per svolgere una seduta d’allenamento carica di indicazioni per lo staff medico e tecnico.

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Il rientro di Odgaard e le scelte per l’attacco

La nota lieta della giornata riguarda le condizioni di Jens Odgaard, duttile ed estroso attaccante danese capace di spaziare su tutto il fronte offensivo. Superato il recente affaticamento che lo aveva tenuto a riposo precauzionale, il classe 1999 ha svolto l’intera sessione di lavoro insieme al resto dei compagni di squadra, candidandosi ufficialmente per una maglia da titolare o per un ingresso a gara in corso nel prossimo fondamentale scontro diretto.

Tegola per Orsolini: lesione di primo grado e tre settimane di stop

Se il rientro dell’avanti scandinavo regala linfa al reparto avanzato, arrivano purtroppo notizie amare riguardo all’infermeria. L’esterno offensivo marchigiano Riccardo Orsolini, mancino dal grandissimo fiuto del gol e autore della rete del momentaneo vantaggio nel match contro i pugliesi, si è sottoposto nella giornata odierna ai controlli diagnostici di rito dopo l’infortunio accusato nei minuti finali del match di Lecce.

Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Per il numero sette emiliano si prospetta uno stop forzato di circa tre settimane. Una perdita rilevante per la manovra offensiva dei rossoblù, che dovranno fare a meno delle sue giocate d’alta scuola nelle prossime delicate uscite stagionali.