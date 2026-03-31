Infortunio Osimhen: il gesto del nigeriano dopo l’operazione al braccio e quando tornerà in campo con il Galatasaray. Tutti gli aggiornamenti

Infortunio Osimhen: quando tornerà in campo l’attaccante del Galatasaray dopo l’operazione al braccio. Ultimi aggiornamenti

Il finale di stagione si preannuncia infuocato nel campionato turco, e le ambizioni di vittoria finale passano inevitabilmente dalla tenuta fisica e mentale dei giocatori più rappresentativi. Nelle ultime ore, l’attenzione mediatica si è concentrata sulle condizioni del bomber nigeriano, un elemento imprescindibile per lo scacchiere tattico della sua squadra. La notizia principale è che Osimhen si è operato al braccio la scorsa settimana, un intervento chirurgico resosi necessario ma che è stato programmato per ridurre al minimo i tempi di assenza dal terreno di gioco.

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I dettagli della riabilitazione nella clinica di Istanbul

Il percorso di recupero dell’attaccante ex Napoli è già iniziato sotto la stretta e attenta supervisione dell’équipe medica del club. Le informazioni che filtrano dalla Turchia delineano un quadro molto chiaro sui prossimi passi. Infatti, stando a quanto riportato da Fanatik, il centravanti rimarrà nel policlinico fino alla giornata di domenica. Questa scelta prudenziale permetterà ai medici di monitorare costantemente la risposta dell’arto all’intervento. Una volta dimesso dalla struttura ospedaliera, il giocatore proseguirà le cure senza lasciare Istanbul e il Galatasaray, mantenendo così un contatto diretto e quotidiano con l’ambiente della squadra.

La determinazione del campione: niente viaggi per accelerare il rientro

La dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati dal fuoriclasse in questo momento delicato sono esemplari. La volontà del giocatore è chiara, ed è interamente focalizzata sul recupero fisico. Per evitare qualsiasi tipo di stress aggiuntivo che potrebbe rallentare la calcificazione o l’assorbimento dell’edema post-operatorio, l’atleta ha deciso di non mettersi in viaggio durante il processo di guarigione. Evitare spostamenti internazionali e voli aerei è considerato fondamentale per rispettare la tabella di marcia.

Il rush finale di Okan Buruk e il sogno campionato

Le tempistiche stringenti della riabilitazione sono dettate dall’importanza degli impegni sportivi imminenti. Il calendario, infatti, prevede delle partite cruciali del finale di stagione che attendono la formazione di Okan Buruk per il titolo. L’allenatore turco sa di aver disperatamente bisogno del peso offensivo e dei gol del suo numero nove per staccare la concorrenza. La missione del nigeriano è inequivocabile: tornare in campo il prima possibile per trascinare i propri compagni verso la tanto agognata conquista del campionato, dimostrandosi ancora una volta un leader assoluto.