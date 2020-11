Infortunio Ospina: le condizioni del portiere del Napoli

David Ospina avrebbe riportato un infortunio in nazionale, con la Colombia. Ecco le condizioni del portiere del Napoli dopo gli accertamenti

Il Napoli è in ansia per le condizioni di David Ospina. Il portiere è volato in Colombia, convocato dalla sua nazionale. Come riporta il sito El Deportivo, sarebbe in dubbio per la gara contro il Venezuela per alcuni problemi fisici.

Ospina, secondo il sito colombiano, si sarebbe sottoposto già a degli accertamenti che avrebbero riscontrato un non meglio definito “malessere fisico”. Si aspettano dunque comunicazioni anche dal Napoli.