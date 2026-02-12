Infortunio Pedro: prima diagnosi dopo la paura di Bologna Lazio! Quali sono le sue condizioni e quanto potrebbe fermarsi

Infortunio Pedro: prima diagnosi dopo quanto successo in Bologna Lazio di Coppa Italia! Le sue condizioni e quanto può stare fuori

La grande paura, poi il cauto ottimismo. Le immagini di Pedro in lacrime sulla barella, trasportato d’urgenza in ospedale durante il quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna, avevano gelato il sangue ai tifosi della Lazio e a Maurizio Sarri. L’allenatore biancoceleste temeva di aver perso il suo jolly per il resto della stagione.

Fortunatamente, gli aggiornamenti che arrivano dall’ambiente medico laziale ridimensionano l’allarme, pur confermando uno stop non brevissimo.

La diagnosi: lesione dei tessuti molli

A fare il punto della situazione è stato Giulio Cardone, giornalista di La Repubblica e voce autorevole sulle vicende di Formello. Secondo le prime valutazioni strumentali, Pedro ha riportato una lesione dei tessuti molli, con specifico interessamento della capsula della caviglia.

È stata dunque esclusa l’ipotesi più grave, ovvero quella della frattura, così come quella della rottura del tendine d’Achille. “La sua mimica quando ha lasciato il campo era allarmante, tanto che ho pensato al tendine d’achille“, ha spiegato Cardone. “Quando non ci sono scontri particolari quello è il timore, invece riguarda la caviglia“. Il fatto che non ci sia rottura ossea è la notizia migliore, considerando anche che, come sottolineato dal cronista, “lui ha già i tendini abbastanza usurati“ a causa di una carriera lunghissima ad alti livelli.

I tempi di recupero: Sarri lo perde per un mese

Scampato il pericolo “stagione finita”, resta da gestire l’assenza. La prognosi, che dovrà essere confermata dagli esami di rito nelle prossime ore quando l’edema si sarà riassorbito, parla di circa un mese di stop. Pedro dovrà osservare un periodo di riposo assoluto prima di iniziare la riabilitazione. Una tegola pesante per la Lazio in un momento cruciale tra corsa Champions e Coppa Italia, ma che permette a Sarri di sperare di riavere il suo giocatore a disposizione per il rush finale di primavera.