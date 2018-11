Infortunio Pjanic, ko in Nazionale: il bosniaco farà gli esami all’inizio della prossima settimana

Infortunio Pjanic: il bosniaco farà gli esami solo all’inizio della prossima settimana, ma la Juve è tranquilla – 16 novembre, ore 17

Non desterebbero particolare preoccupazione le condizioni di Miralem Pjanic. Secondo Sky Sport, la Juventus sarebbe relativamente tranquilla ed è per questo che gli esami di rito sono stati programmati solamente per l’inizio della prossima settimana.

Brutte notizie per la Juventus. Infortunio Pjanic in Nazionale: il giocatore farà rientro a Torino per i controlli di rito – 16 novembre, ore 13

Dopo Bernardeschi, il virus Fifa colpisce nuovamente la Juventus e si abbatte anche su Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus, sceso in campo ieri contro l’Austria, nel match valido per la Nations League, ha accusato un problema fisico (si parla di un affaticamento muscolare, non si tratterebbe di un infortunio preoccupante ma nelle prossime ore ci saranno i controlli di rito) ed è stato sostituito. Stando alle prime indiscrezioni riportate dal sito ufficiale della Bosnia, il giocatore lascerà il ritiro della nazionale bosniaca nelle prossime ore e non sarà a disposizione per l’amichevole con la Spagna. Il centrocampista della Juventus farà rientro a Torino e sarà valutato dai medici della Juventus. Da valutare la presenza di Pjanic contro la Spal, alla ripresa del campionato. Infortunio Pjanic: presto tutti gli aggiornamenti.

Ancora un problema a centrocampo per la Juventus. Sami Khedira è stato fermo per diverse settimane ma è rientrato nei ranghi da qualche giorno. Emre Can, dopo l’operazione per rimuovere un nodulo tiroideo, dovrebbe tornare a Torino nei prossimi giorni ma bisognerà attendere qualche settimana per rivederlo in campo con la maglia della Juventus (il giocatore dovrà lavorare per recuperare la forma fisica). Nuovo problema dunque a centrocampo per la Vecchia Signora: si ferma anche Miralem Pjanic. Presto nuovi aggiornamenti.