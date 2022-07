Infortunio Pogba: due strade per il recupero. Si va verso l’operazione per accorciare i tempi di recupero

Come noto Paul Pogba ha lasciato gli Stati Uniti per far rientro in Italia. Domani è previsto il consulto specialistico per decidere come intervenire sulla lesione al menisco occorsa al centrocampista della Juventus.

Come appreso da Juventusnews24 si valuta due strade: l’intervento di “pulizia” (asportazione del menisco) con stop di almeno 40 giorni, mentre in caso di sutura – per preservare il menisco – i tempi di recupero sarebbero di circa 4 mesi. Difficilmente percorribili le terapie conservative, domani è attesa la decisione definitiva.