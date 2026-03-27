Infortunio Raphinha, Barcellona e Brasile in ansia: l’annuncio di Ancelotti sulle condizioni dell’attaccante dopo lo stop rimediato contro la Francia

Cresce la preoccupazione attorno a Raphinha, esterno offensivo del Barcellona e del Brasile, uscito all’intervallo dell’amichevole persa 2-1 contro la Francia al Gillette Stadium. Dopo la gara, il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha spiegato che il giocatore ha accusato un fastidio muscolare alla fine del primo tempo e che, per questo motivo, lo staff ha preferito non correre rischi sostituendolo subito. Le prime ricostruzioni parlano di un problema alla coscia destra, con ulteriori accertamenti previsti nelle prossime ore per capire l’entità dello stop. Al momento non c’è ancora una diagnosi definitiva ufficiale, ma il timore del Barcellona è concreto, soprattutto perché il brasiliano arrivava a questa sosta in condizioni eccellenti.

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Barcellona in ansia: il momento della stagione rende tutto più delicato

L’infortunio arriva infatti in una fase pesantissima dell’annata blaugrana. Raphinha era uno degli uomini più in forma della squadra, reduce da un periodo molto brillante anche sotto porta. Proprio per questo il club spagnolo segue il caso con grande attenzione e mantiene un contatto costante con lo staff medico brasiliano. Sembrerebbe che si tratti di un nuovo problema muscolare simile a quelli già accusati in stagione, elemento che aumenterebbe ulteriormente la prudenza nella gestione del recupero.

Ancelotti difende la squadra, ma il caso Raphinha resta aperto

Sul piano tecnico, la serata contro la Francia non ha sorriso al Brasile. Né Raphinha nei suoi 45 minuti, né Vinícius Júnior sono riusciti a incidere davvero in avanti, mentre la nazionale di Didier Deschamps ha colpito con maggiore lucidità. Nonostante il ko, Ancelotti ha difeso la prova dei suoi, sottolineando l’impegno mostrato dalla squadra e il lavoro svolto dai suoi attaccanti anche senza palla. Il risultato, però, passa inevitabilmente in secondo piano davanti alle condizioni del numero 11 brasiliano: adesso l’attesa è tutta per gli esami, con Barcellona e Brasile che sperano di ricevere segnali rassicuranti nelle prossime ore.