Infortunio Rodrygo: operazione riuscita dopo la rottura del crociato. Il comunicato ufficiale che svela le sue condizioni

Infortunio Rodrygo: operazione riuscita dopo la rottura del crociato dell’attaccante del Real Madrid. Il comunicato ufficiale e le sue condizioni

Il Real Madrid ha comunicato ufficialmente l’esito dell’atteso intervento chirurgico a cui si è recentemente sottoposto Rodrygo. La stella brasiliana è finita sotto i ferri per risolvere un gravissimo infortunio sportivo: la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno della gamba destra. Un trauma severo, che lo costringerà inevitabilmente a un lungo e faticoso percorso di recupero lontano dal rettangolo verde.

Il comunicato ufficiale: operazione perfettamente riuscita

L’intervento chirurgico, perfettamente riuscito, rappresenta il primo e fondamentale passo verso il tanto atteso rientro in campo del madridista. L’operazione è stata condotta dal rinomato dottor Manuel Leyes, sotto la stretta e costante supervisione dei servizi medici del club spagnolo.

Per fare totale chiarezza sulle condizioni cliniche del proprio tesserato, la società ha diramato una nota per la stampa e i tifosi. Le parole del comunicato non lasciano spazio a dubbi:

“Il nostro giocatore Rodrygo è stato operato con successo per la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno della gamba destra. L’intervento è stato eseguito dal dottor Manuel Leyes sotto la supervisione dei Servizi Medici del Real Madrid. Rodrygo inizierà nei prossimi giorni il programma di riabilitazione”

La grave defezione del talento verdeoro complica enormemente i piani tattici di Arbeloa e di Ancelotti. L’emergenza offensiva si fa infatti drammatica in vista del rush finale della stagione, con Rodrygo che salterà anche il Mondiale con il suo Brasile.

I prossimi step per il rientro

Archiviata con successo la fase chirurgica, Rodrygo inizierà già nei prossimi giorni il suo programma di riabilitazione personalizzato e specifico. I tempi di recupero esatti non sono stati ancora formalizzati: saranno valutati progressivamente, settimana dopo settimana, in base all’effettiva risposta clinica del ginocchio ai carichi di lavoro.