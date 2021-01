Infortunio Santon: escluse lesioni per il terzino della Roma

La Roma ha ripreso ad allenarsi a Trigoria in vista del match di mercoledì contro il Crotone: buone notizie da Santon

La Roma è tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria in vista del match di mercoledì contro il Crotone. Consueta divisione in gruppi post partita per gli uomini di Fonseca, con Spinazzola, Calafiori, Fazio, Pedro e Santon che hanno lavorato a parte. Mirante ha svolto una prima parte della seduta in maniera individuale e una seconda parte col resto del gruppo.

Buone notizie da Santon: gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso la presenza di lesioni muscolari.