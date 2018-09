Il trequartista doriano costretto a dare forfait nel corso di Sampdoria-Napoli. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Riccardo Saponara

Brutta tegola in casa Samdporia: Riccardo Saponara ha fatto crack durante Sampdoria-Napoli. Il trequartista doriano, in seguito a un contrasto con Diawara, è stato costretto ad abbandonare il campo intorno al 35′. Il giocatore è uscito dal campo toccandosi la coscia destra: più che sospetto guaio muscolare. In attesa di ulteriori aggiornamenti.