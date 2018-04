Infortunio Sturaro, le ultimissime indicazioni da Vinovo: il centrocampista della Juventus non è al meglio per un problema alla gamba sinistra e rischia di saltare il Napoli

Non bastava Miralem Pjanic alla Juventus. È incappato in un infortunio Sturaro e anche l’ex genoano adesso è a rischio per la partita di domenica sera contro il Napoli. Va detto che Sturaro non era sicuro di partire da titolare, ma comunque per Massimiliano Allegri è pur sempre una preziosa pedina in meno.

Sturato, schierato titolare contro il Crotone, ha accusato una tendinite al tendine d’Achille della gamba sinistra. Ci saranno degli accertamenti nelle prossime ore, ma il forfait contro il Napoli è molto probabile. Volendo fare un borsino delle probabilità, Pjanic è molto più certo di essere convocato di Sturaro. Si attendono aggiornamenti.