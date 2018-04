Marchisio dopo Crotone: «Il campo non mente mai. Ora sta a noi!» – FOTO

Le parole del centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, dopo il pareggio in campionato sul campo del Crotone

Amarezza e delusione in casa Juventus per il pareggio in casa del Crotone. I bianconeri hanno steccato sul campo della terzultima in classifica perdendo altri due punti dopo quelli lasciati a Ferrara contro la Spal. La Juve ha dimostrato di fare fatica contro le piccole e ha sofferto terribilmente contro le ultime 4 della classifica. I bianconeri ora sono a +4 sul Napoli e sono attesi proprio dallo scontro diretto contro gli azzurri. Claudio Marchisio, tornato titolare a circa un mese dall’ultima volta, ha commentato sui social il pareggio contro il Crotone.

«Siamo delusi, ma il campo non mente mai. Ora serve tutto il nostro orgoglio, mente lucida e la giusta cattiveria. Sta a noi!» ha scritto il centrocampista. Il numero 8 non ha trovato alibi e ha ammesso le difficoltà incontrate dalla Juve, scesa in campo con l’atteggiamento sbagliato. I bianconeri, dopo il gol dello 0-1 di Alex Sandro, hanno smesso di giocare e pensavano di poter costruire la vittoria con il minimo indispensabile ma così non è stato. La Juve non aveva fatto i conti con la rabbia del Crotone e con la rovesciata di Simy che ha sovvertito il pronostico.