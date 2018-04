«Simy come Ronaldo»: gol di rovesciata in Crotone-Juventus – VIDEO

Il gol che può riaprire il campionato è opera di Simy: l’attaccante del Crotone realizza il gol dell’1-1 nel match contro la Juventus di rovesciata

Fantastico il gol di Simy, all’anagrafe Simeon Tochukwu Nwanko, una splendida rovesciata che ha permesso al Crotone di trovare il gol del parziale 1-1 nel match odierno contro la Juventus. Da diversi minuti rispetto all’inizio del secondo tempo il Crotone stava pressando maggiormente i bianconeri costringendoli a giocare nella loro metà campo, fino a trovare il gol del vantaggio.

Accade tutto al minuto 64 del secondo tempo di Crotone-Juventus: spiovente in area di rigore della Juventus, Trotta svirgola con il mancino, la palla resta in volo e Simy si lascia andare ad una rovesciata incredibile che batte Szczesny sul suo palo per il gol dell’1-1. Un de-javù per i bianconeri, dopo la splendida rovesciata di Cristiano Ronaldo in Juventus-Real Madrid. E il pubblico dello Scida ha intonato il coro: «Come Ronaldo, Simy come Ronaldo!».