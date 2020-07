Infortunio Sturaro: problema muscolare per il centrocampista del Genoa che ha dovuto chiedere il cambio

Tegola per il Genoa, sia per la gara odierna contro il Lecce sia per il futuro. A circa un quarto d’ora dall’inizio della partita di Marassi si è fermato Stefano Sturaro, prontamente sostituito dal tecnico Nicola.

Per il centrocampista un problema muscolare che non gli ha permesso di continuare la partita e, a questo punto, è lecito immaginare in dubbio un suo impiego nel derby di mercoledì con la Sampdoria.