Infortunio Tonali, escluse lesioni: le condizioni del milanista

Infortunio Tonali, escluse lesioni per il centrocampista del Milan dopo l’infortunio. Le ultime notizie sulle sue condizioni

Sospiro di sollievo per il Milan dopo che gli ultimi esami a cui si è sottoposto questa mattina Sandro Tonali hanno escluso lesioni.

Come riferito da Milannews24 il centrocampista, uscito nel corso dell’amichevole giocata contro il Vicenza per un problema fisico, verrà quindi valutato giorno per giorno per capire quando potrà tornare a disposizione.