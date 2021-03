Infortunio Tonali: problema muscolare per il centrocampista del Milan che è stato sostituito. Le ultime

Altra tegola per il Milan: come riportato da DAZN, Tonali è stato costretto ad uscire per un infortunio muscolare, l’ennesimo della stagione rossonera.

Al posto di Tonali è entrato Meité, l’ultimo centrocampista rimasto a disposizione di Pioli vista anche l’indisponibilità di Bennacer.