Infortunio Zaniolo: le condizioni del centrocampista dell’Italia, uscito anzitempo durante il match contro l’Olanda

Brutte notizie per l’Italia di Roberto Mancini. Al 40′ della sfida contro l’Olanda, valevole per la Nations League, Nicolò Zaniolo è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro.