Genio Leonardo: Bakayoko si taglia l’ingaggio… paga pure il Chelsea!

Bakayoko al Milan… a impatto quasi zero: il francese ha accettato di diminuirsi l’ingaggio pur di vestire la maglia rossonera, ma pure il Chelsea contribuirà a pagargli lo stipendio

Tanta era la voglia di vestire la maglia del Milan, che pare che Tiemoué Bakayoko non ci abbia pensato due volte ed abbia immediatamente acconsentito quando il direttore sportivo rossonero Leonardo gli ha proposto una riduzione – pure piuttosto considerevole a quanto si dice – dell’ingaggio. Così, svelano stamane i retroscena, il centrocampista del Chelsea per approdare a Milano subito, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro, non ci avrebbe rimuginato su troppo per diminuirsi lo stipendio. Mossa però capolavoro anche di Leonardo, va detto: il Milan quest’anno per Bakayoko metterà a bilancio soltanto 2,5 milioni netti di ingaggio, mentre il francese l’anno scorso a Londra di milioni ne percepiva la bellezza di 6,5.

Possibile allora che l’ex Monaco abbia addirittura deciso di tagliarsi lo stipendio di oltre il cinquanta per cento, cioè di più della metà? Non proprio… Bakayoko si è si diminuito di una cifra importante (pare un paio di milioni di euro almeno) l’ingaggio per venire incontro alle necessità del Milan, che causa Fair Play Finanziario non può permettersi di alzare il tetto ingaggi più di tanto dopo l’acquisto di Gonzalo Higuain (stipendio netto da 8,5 milioni di euro l’anno), ma è stato decisivo pure l’intervento del Chelsea, che avrebbe alla fine acconsentito, pur di sbarazzarsi del giocatore dopo un solo anno, a contribuire almeno per questa stagione a pagare ancora il suo ingaggio di una quota (probabilmente almeno 1,5 milioni di euro). Chi ne esce vincitore è ancora una volta Leonardo, ça va sans dire.