Mondiali 2018: “It’s coming home” è il coro già diventato tormentone che sta accompagnando i successi dell’Inghilterra in Russia

Alzi la mano chi non ricorda “Will Grigg’s on fire“, il coro che due anni fa aveva spopolato prima in Irlanda del Nord e poi nel resto del continente in occasione degli Europei 2016. Bene, anche i Mondiali di Russia 2018 hanno ormai “ufficialmente” il loro tormentone. Perché in campo l’Inghilterra continua a vincere e, sugli spalti, i tifosi cantano a squarciagola. Intonando un inno che aveva già fatto da colonna sonora alle loro serate calcistiche, addirittura nel lontano 1996.

Era l’anno degli Europei ospitati da loro, era l’anno di “Football’s coming home“, la colonna sonora della rassegna continentale, ideata da Frank Skinner e David Baddiel e cantata dalla band The Lightning Seeds. Note e parole che avevano accompagnato la cavalcata della Nazionale dei Tre Leoni fino alla semifinale contro la Germania, persa ai maledetti rigori con tanto di errore dal dischetto dell’attuale commissario tecnico Southgate. Che si è ora rifatto con gli interessi, dalla panchina, con il successo all’ultimo penalty contro la Colombia, vittoria cui quella odierna ai danni della Svezia ha fatto il paio. Lanciando l’Inghilterra in semifinale, alimentando sempre più il grande sogno dei tifosi. Perché, forse per davvero… it’s coming home!