Inghilterra-Germania U21: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al National Football Stadium andrà in scena la sfida tra Inghilterra-Germania U21: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Al National Football Stadium di Bratislava, Inghilterra-Germania U21 si affrontano nella finale degli Europei di categoria.

Le probabili formazioni

INGHILTERRA UNDER 21 (4-3-3): Beadle; Hinshelwood, Quansah, Cresswell, Livramento; Scott, Anderson, Hutchinson; Elliott, Stansfield, McAtee. Ct. Carsley.

GERMANIA UNDER 21 (4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Nebel, Martel, Reitz; Gruda, Tresoldi, Woltemade. Ct. Di Salvo.

Orario e dove vederla

Inghilterra–Germania U21 si gioca sabato 28 giugno 2025 alle ore 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport e in streaming su RaiPlay.