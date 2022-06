Inghilterra Italia, critiche a Donnarumma: «Incomprensibili giochetti con la palla»

Il portiere della Nazionale Donnarumma ha rischiato palla al piede in Inghilterra-Italia, errori che potevano costar caro

L’Italia torna dall’Inghilterra con la rete inviolata, ma Gianluigi Donnarumma stava per metterci del suo per far accadere il contrario. Palla al piede, infatti, portiere azzurro ha rischiato e le critiche non sono mancate. Come quelle de La Gazzetta Sportiva che lo ha giudicato come il peggiore in campo con un 5,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Nessuna colpa grave, la traversa gli dà una mano su Mount, però incomprensibili quei giochetti palla al piede in area: Abraham s’è mangiato il grazioso regalo, ma prima o poi… Perché insistere, di grazia?».