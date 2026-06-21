Il vice-capitano dell’Inghilterra combatte da sei mesi con un problema al bicipite femorale. Pieno supporto al piano di gestione di Tuchel

L’Inghilterra può finalmente tirare un profondo sospiro di sollievo in vista dei prossimi, delicatissimi impegni sportivi della Coppa del Mondo FIFA 2026. Il vice-capitano della nazionale dei Tre Leoni, Declan Rice, sarà infatti regolarmente a disposizione della squadra e si è detto del tutto pronto a scendere in campo dal primo minuto per la sfida contro il Ghana, in programma nella giornata di martedì.

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La sua uscita anticipata dal terreno di gioco, avvenuta esattamente al 72º minuto durante la vittoriosa gara d’esordio disputata mercoledì contro la Croazia, aveva comprensibilmente destato grande allarme. La sostituzione si era resa necessaria dopo che il giocatore aveva iniziato ad avvertire un evidente stato di fastidio muscolare.

Tuttavia, dai report provenienti dal quartier generale della squadra situato in Kansas è emerso un quadro clinico ben preciso e definito. Rice sta infatti convivendo stoicamente con una problematica cronica:

Natura del problema: si tratta specificamente di un dolore di natura neurale localizzato al bicipite femorale.

si tratta specificamente di un dolore di natura neurale localizzato al bicipite femorale. Durata del fastidio: questa condizione medica non è affatto recente, in quanto il talentuoso centrocampista in forza all’Arsenal la sta affrontando e gestendo con estremo sacrificio da ben sei mesi.

Nonostante questo dolore persistente, la tenacia del leader della mediana inglese non è mai stata messa in discussione. Al fine di tutelare il giocatore, il commissario tecnico Thomas Tuchel ha elaborato un piano di gestione fisica studiato su misura per la durata della Coppa del Mondo.

Rice ha tenuto a dichiarare pubblicamente di appoggiare in maniera totale la strategia ideata dal suo allenatore. Secondo il mediano, il programma conservativo del ct tedesco si sta rivelando assolutamente essenziale per aiutarlo a sopportare le enormi fatiche di questo torneo internazionale. Il giocatore stesso ha giustificato la necessità di questo piano a causa del “quantitativo osceno di partite” che è stato costretto a disputare in questa logorante annata. La sua presenza contro il Ghana scaccia i fantasmi di una pesante assenza.