Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato alla vigilia del match contro la Scozia

Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato alla vigilia del match contro la Scozia. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

MAGUIRE – «Harry giocherà domani, la decisione che dobbiamo prendere è se farlo partire titolare o meno, ma sta bene. Si è allenato con la squadra negli ultimi quattro-cinque giorni e non ha avuto reazioni negative. Penso sia sulla strada giusta».

HENDERSON – «Penso che con una rosa di 26 uomini, abbiamo potuto rischiare un po’ facendo a meno di lui. Quello che porta in allenamento e fuori al campo, la sua esperienza e il modo in cui può parlare con i giocatori in quei momenti tranquilli in hotel è un grande vantaggio per noi a livello di squadra. Si sta allenando costantemente ora e si sta avvicinando al livello a cui abbiamo bisogno che sia, e abbiamo anche una copertura decente in quella zona del campo. Dandogli il tempo di recuperare abbiamo potuto puntare su Jude Bellingham e Kalvin Phillips».