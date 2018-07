Inglese, c’è il West Ham: il Napoli lo cede solo in prestito

Roberto Inglese piace al West Ham: il Napoli però non vuole cederlo a titolo definitivo e accetta solo il prestito

L’avventura di Roberto Inglese al Napoli potrebbe terminare ancor prima di cominciare. Acquistato nel mese di Gennaio dal Chievo Verona, per poi restare 6 mesi in prestito con i gialloblù, l’attaccante è stato sì convocato da Ancelotti per il ritiro di Dimaro, ma potrebbe comunque lasciare l’azzurro a breve. Su di lui, infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, si sarebbe fatto avanti il West Ham. Il club di Aurelio De Laurentiis, però, non ha intenzione di cedere il giocatore a titolo definitivo, ma prenderebbe in considerazione solo il prestito.