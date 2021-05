Iniesta: «Il Barcellona vince la Liga ma nel 2014 l’Atletico ha meritato»

Andres Iniesta vede il Barcellona favorito nel match contro l’Atletico Madrid e per la conquista della Liga. Ecco le sue parole

Andres Iniesta ha parlato ai microfoni di TMW di Barcellona-Atletico Madrid. Le sue parole.

«Per me questo Barça può vincere LaLiga. Non sarà certo una passeggiata, perché le ultime giornate di campionato sono sempre molto equilibrate e tutti, dall’alto in basso della classifica, giocano per raggiungere i propri obiettivi. Nessuna gara insomma può sembrare scontata, ma sono convinto che il mio Barcellona possa farcela. La sfida del 2014? Una delusione immensa, però a essere onesti, se c’era una squadra che in quella stagione meritava di vincere LaLiga, quella era indubbiamente l’Atletico Madrid».