Iniesta: «Messi PSG? Farà male. Il Barcellona deve riprendersi»

Andres Iniesta, ex compagno di Lionel Messi al Barcellona, ha commentato il passaggio dell’argentino al PSG. Le sue dichiarazioni.

«Farà male vederlo con un’altra maglia. Leo, dopo tutti gli anni trascorsi, rappresenta il Barcellona. Non so cosa sia successo all’interno, né come sia andata, ma il club dovrà riprendersi da questo colpo».