Insigne Toronto, i conti non tornano: guadagnerebbe “solo” 700mila euro in più

Le cifre proposte dal Toronto a Insigne sono da tassare. Quindi l’attaccante guadagnerebbe meno rispetto ai 50 milioni di cui si parla

L’offerta da oltre 50 milioni di dollari in cinque anni del Toronto ha fatto vacillare Insigne che ci starebbe seriamente pensando. Ma dietro questa cifra si nasconderebbero alcune insidie. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, al netto della tassazione canadese e di qualche bonus già incluso, il numero 10 della Nazionale andrebbe a percepire circa di 5,7 milioni di euro a stagione e non gli oltre 10 di cui si è parlato.

A queste condizioni, quindi, Insigne andrebbe a guadagnare “solo” 700mila euro in più rispetto a quanto percepisce attualmente al Napoli; che è anche l’ingaggio che ha chiesto agli azzurri per rinnovare (5 milioni). E allora, a queste cifre, sarebbe conveniente per il calciatore trasferirsi nel calcio canadese?