Insulti Rabiot, Mbappé polemico: «Ora basta! Una situazione ridicola quella che è capitata a Rabiot. Purtroppo dico che...»

Insulti Rabiot, il fuoriclasse del Real Madrid Mbappé ha voluto rilasciare queste dichiarazioni su quello che è successo all’ex centrocampista della Juve

In conferenza stampa, alla vigilia della sfida tra Croazia e Francia, partita valida per l’andata dei quarti di finale di Nations League il fuoriclasse del Real Madrid Mbappé ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sugli insulti riservati a Rabiot.

PAROLE – «Ho parlato con Adrien Rabiot ed è molto colpito, questa situazione non è per niente facile. Poche persone sanno cosa si prova, va oltre il PSG perché la stessa cosa è successa con Bradley Barcola a Lione. Non capisco perché si parli di famiglie, è una brutta abitudine. Parlare della madre, del padre… se voi scrivete un brutto articolo, non parlo delle vostre figlie, è ridicolo. Lo vediamo sempre più spesso, spero che serva da esempio perché siamo un po’ stufi. Ci sono limiti che non vanno oltrepassati».