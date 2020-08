Inter, a fine stagione il faccia a faccia Conte-Zhang: gli scenari

Dopo la fine dell’Europa League ci sarà il tanto atteso faccia a faccia tra Steven Zhang e Antonio Conte: gli scenari

In casa Inter si respira un’aria di duplice attesa. Da una parte c’è la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, dall’altra c’è l’atteso faccia a faccia tra Antonio Conte e Steven Zhang. Vincere l’Europa League vorrebbe dire moltissimo per l’Inter (in termini di prestigio ed economici) ma anche per il tecnico nerazzurro che confermerebbe la sua abilità di vincere almeno un titolo alla rima stagione in un nuovo club.

Come riporta Tuttosport, vincere l’Europa League, per Conte, varrebbe doppio, di fatto, in vista del confronto chiarificatore – o risolutore – con la società che arriverà al termine della coppa. Chiaramente uscire lunedì in semifinale con lo Shakhtar aprirebbe quasi subito quel capitolo, anche perché domani arriveranno a Dusseldorf i dirigenti nerazzurri capitanati dal presidente Steven Zhang, tornato a Milano mercoledì sera proprio per caricare la squadra in vista della semifinale ed essere presente al rendez-vous di fine annata con Conte. Un incontro che ha chiesto proprio il tecnico e che servirà a risolvere il grande enigma: resterà o si cambierà pagina puntando su Max Allegri?.

Se Conte riuscirà ad alzare l’Europa League potrà portare qualche argomento in più nel tavolo di contrattazione. La società gli ha sempre riconosciuto il suo ottimo lavoro e nonostante il fastidio per le dichiarazioni e la delusione di parte della dirigenza, nessuno nel club vuole stracciare il progetto iniziato con Conte, essendoci la convinzione che il prossimo potrebbe essere l’anno buono per vincere in Italia.

Ovviamente dall’altra parte l’Inter in quanto società continuerà a non accettare determinate richieste di Conte – maggiore autonomia, qualche testa tagliata -, ma a quel punto potrebbe esserci una mano tesa sul mercato. Nessun investimento folle, ma magari qualche regalo in più di quelli richiesti dal tecnico.