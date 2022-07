Inter, accordo con la Salernitana per Pinamonti. Ecco ora cosa manca

Tra Inter e Salernitana c’è l’accordo per il trasferimento di Andrea Pinamonti. L’attaccante nerazzurro ha un solo pensiero

La Salernitana ha trovato l’accordo con l’Inter per l’acquisto di Andrea Pinamonti ma, l’attaccante non ha ancora accettato e non sembra dell’idea di farlo, almeno al momento.

Il centravanticlasse 1999, infatti, preferirebbe trasferirsi all’Atalanta che, comunque, ad oggi, non ha ancora l’accordo con il club proprietario del giocatore.