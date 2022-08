Inter Akanji, il centrale vuole Milano: si apre la possibilità di un prestito

Akanji, difensore del Borussia Dortmund, vuole l’Inter e ora si apre la possibilità del prestito dopo il rinnovo con i gialloneri

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore fuori dal progetto dei tedeschi potrebbe presto rinnovare fino al 2024 e poi arrivare in Serie A. Troppi i 20 milioni chiesti dal Dortmund per il centrale, ma l’accordo tra l’Inter e il difensore potrebbe spingere i tedeschi a cederlo in prestito.