Inter, Al-Khelaifi non si arrende: vuole subito Skriniar. La sua mossa

Nasser Al-Khelaifi non si arrende e scende in campo per portare subito Milan Skriniar al PSG: la sua mossa

Nonostante il tecnico Galtier abbia negato l’arrivo di Skriniar alla corte del Psg già in questo mercato di gennaio, arrivano nuovi rumors da FootMercato.

Al-Khelaifi, infatti, sarebbe sceso in campo in prima persona per portare il difensore dell’Inter all’ombra della Tour Eiffel il prima possibile. L’obiettivo è quello di chiudere la trattativa entro il 31 gennaio.