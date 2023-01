Inter, ansia Calhanoglu: Supercoppa a rischio

Le ultime novità sulle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco di proprietà dell’Inter

Hakan Calhanoglu ha rimediato un piccolo affaticamento muscolare nel pareggio per 2-2 dell’Inter contro il Monza. Il centrocampista turco adesso è a rischio per la Supercoppa italiana contro il Milan, sua ex squadra.

Quasi certo invece il forfait per gli ottavi di Coppa Italia contro il Parma e per la gara di Serie A contro l’Hellas Verona. Il turco inizierà quindi le procedure per il recupero in settimana.