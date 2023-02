Inter, Antonello: «Nuovo stadio? Il Milan ci ha sorpresi…»

Le parole di Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, dopo l’incontro con il Milan per il nuovo stadio

Alessandro Antonello ha parlato al termine dell’incontro tra Inter, Milan ed il sindaco di Milano Sala per il nuovo stadio.

PAROLE – Oggi è stato un incontro formale, ufficiale, col Comune e la presenza del Milan, in un clima cordiale come è doveroso in sede istituzionale. L’opzione principale rimane lo stadio di San Siro assieme al Milan, ma oggi lo stesso Milan ha ufficialmente comunicato che c’è un interesse formale sull’area de La Maura. Questo richiederà alcuni giorni di analisi da parte del Milan, prima di rivedersi e capire se quell’area sarà oggetto di sviluppo oppure se procederemo con il progetto originale, quindi insieme con San Siro. L’Inter in questi anni ha sempre lavorato in maniera molto coerente e determinata su questo progetto – continua Antonello -, quindi ancora una volta vogliamo ribadire che il progetto principale rimane per noi San Siro insieme al Milan, ma qualora il Milan dovesse scegliere di opzionare un’altra area, anche l’Inter avrebbe un piano alternativo come sempre detto. Aspettiamo l’esito delle valutazioni da parte del Milan. Ad oggi rimane viva l’idea di San Siro assieme al Milan. Ovviamente adesso dobbiamo aspettare il club rossonero. Restare a San Siro nel caso il Milan vada a La Maura? In questo momento assolutamente no, come detto nel caso avremmo un piano alternativo che è in un’altra area fuori dal Comune di Milano. Quello che ci lascia sorpresi è il fatto che stavamo procedendo in questo progetto, poi è chiaro che quando ci sono cambi di proprietà magari le visioni possono cambiare, di conseguenza accettiamo in tutta tranquillità le loro analisi. Dall’altra parte l’Inter ha ben chiaro quello che sono i passaggi e quello che riteniamo giusto fare per il nostro club e per i nostri tifosi.