Inter, Antonello sul nuovo stadio: «L’Italia non aiuta le grandi infrastrutture»

Inter, il dirigente Alessandro Antonello ha parlato del nuovo stadio della città: «L’Italia non aiuta le grandi infrastrutture»

Il dirigente dell’Inter Alessandro Antonello ha parlato della situazione relativa al nuovo stadio di Milano. Ecco le sue dichiarazioni a Tutti convocati.

LO STADIO – «Siamo partiti con tanto entusiasmo, ma il sistema Italia non aiuta sulle grandi infrastrutture, soprattutto quelle sportive. I tempi si sono prolungati oltre il dovuto. Non voglio capirla tanto la politica di Milano, sono un uomo d’impresa. Vogliamo seguire le regole che però dovrebbero essere accompagnate da tempi certi di esecuzione. Dopo mille giorni siamo ancora qui ad attendere approvazione di un progetto».

ALTERNATIVE – «Quando si presentano progetti così importanti bisogna sempre avere piani alternativi. Siamo investitori che guardano in maniera concreta alle opzioni sul terreno. Nel momento in cui avremo tutti gli elementi per una decisione prenderemo quella migliore per i club»

SOSTENIBILITA’ – «La sostenibilità economico-finanziaria è un tema cruciale, il mondo è cambiato e cambiano le priorità. Anche a livello Europeo si cambiano i termini, i nuovi paradigmi sono diversi e vanno considerati per lo sviluppo dei club».

SCUDETTO – «È importante che le due squadre di Milano siano tornate a competere per il campionato. Quando si scende in campo lo si fa per vincere, la battaglia si risolverà alle ultime giornate, è la bellezza del nostro campionato spesso molto criticato»