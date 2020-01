Inter, apertura del Chelsea per Moses: manca l’ok del Fenerbahce

L’Inter ha ottenuto un’apertura dal Chelsea per il trasferimento in nerazzurro di Moses: manca l’ok del Fenerbahce

L’Inter ha incassato un’apertura da parte del Chelsea al trasferimento di Victor Moses in nerazzurro. La proposta del club nerazzurro è quella del prestito con diritto di riscatto.

Come riportato da Sky Sport, l’Inter attende solamente il via libera del Fenerbahce, dove Moses è attualmente in prestito. L’elevato ingaggio del calciatore favorirebbe l’interruzione del rapporto con il club turco.