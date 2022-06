Inter Asllani, i nerazzurri hanno chiuso per il regista azzurro: i dettagli

L’Inter starebbe per chiudere per Asllani dell’Empoli: offerta da 9.5 milioni per convincere il club toscano a cederlo

L’Inter ha ingranato la marcia per chiudere con l’Empoli per Asllani. I nerazzurri nelle ultime ore avrebbero alzato l’offerta per il centrocampista.

Marotta sarebbe arrivato a 9.5 milioni per convincere l’Empoli a cedere il ragazzo. Chiusura vicina come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport.