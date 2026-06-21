L’Inter all’assalto per Curtis Jones! Nuova offerta da 25 milioni ma il Liverpool dice ancora no: la posizione dei Reds sull’uscita del centrocampista

Il calciomercato Inter continua a ruotare attorno al nome di Curtis Jones. Il centrocampista inglese del Liverpool resta uno degli obiettivi principali della dirigenza nerazzurra per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Il club di Viale della Liberazione non avrebbe infatti intenzione di mollare la presa e, anzi, avrebbe già provato ad alzare la propria proposta per avvicinarsi alle richieste dei Reds.

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Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’Inter avrebbe presentato al Liverpool una nuova offerta vicina ai 25 milioni di euro, comprensiva di una parte legata ai bonus. Una cifra importante, ma ancora non sufficiente per convincere il club inglese ad aprire alla cessione del giocatore.

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Calciomercato Inter, il Liverpool chiede più di 30 milioni

La risposta del Liverpool sarebbe stata negativa. I Reds, nonostante il contratto di Curtis Jones in scadenza tra un anno, continuano a valutare il centrocampista oltre i 30 milioni di euro. Una posizione ferma, che mantiene ancora ampia la distanza tra domanda e offerta.

Fabrizio Romano ha spiegato così la situazione: «La proposta Inter tocca 25 milioni di euro e include una parte in bonus. La risposta del Liverpool: a queste cifre, non sarà venduto il giocatore nonostante la scadenza tra un anno. Resta la distanza, ad oggi».

Calciomercato Inter, Jones resta il nome caldo per il centrocampo

Il profilo di Jones piace molto all’Inter per qualità tecnica, intensità e capacità di giocare in più zone del centrocampo. Il club nerazzurro considera l’inglese un rinforzo adatto al progetto tecnico di Cristian Chivu, ma non intende spingersi fuori dai propri parametri economici.

La trattativa resta quindi aperta, ma complicata. L’Inter può contare sulla volontà del giocatore e sulla scadenza ravvicinata del contratto, mentre il Liverpool continua a chiedere uno sforzo economico superiore. Le prossime settimane diranno se i nerazzurri proveranno un nuovo rilancio.