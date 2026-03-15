Inter Atalanta, la clamorosa presa di posizione dell’AIA: riconosciuto l’errore su Frattesi! La rivelazione su quanto avrebbero detto dalla tribuna

Il pareggio tra Inter e Atalanta, terminato 1-1 a San Siro, ha lasciato in eredità un’ondata di polemiche arbitrali che continua a far discutere. La squadra di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, ha protestato a lungo per alcuni episodi giudicati decisivi nell’economia del match, in particolare per il contatto in area tra Davide Frattesi, mezzala offensiva dell’Inter, e Giorgio Scalvini, difensore centrale della Dea. Già nelle ore immediatamente successive alla partita, il Corriere della Sera aveva ricostruito la moviola del match sottolineando la rabbia interista sia per il gol del pari atalantino sia per il mancato rigore nel finale.

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Secondo il Corriere della Sera, i vertici arbitrali avrebbero riconosciuto il rigore

A rendere ancora più pesante il clima è il retroscena riportato dal Corriere della Sera e ripreso stamattina anche da altri media sportivi: secondo questa ricostruzione, i rappresentanti arbitrali presenti in tribuna avrebbero lasciato intendere che sull’episodio tra Frattesi e Scalvini il calcio di rigore per l’Inter ci fosse. La dinamica contestata riguarda un intervento in ritardo del difensore atalantino sul centrocampista nerazzurro, un’azione che ha alimentato il paragone con precedenti simili già visti in Serie A. Anche SportMediaset ha riferito che, secondo l’AIA, il contatto sarebbe stato da penalty, indicando come errore principale la mancata correzione da parte del Var. Va però precisato che, al momento, non risulta un comunicato ufficiale pubblico dell’AIA sul singolo episodio: la lettura resta quindi legata alle ricostruzioni giornalistiche uscite dopo la gara.

La sensazione in casa nerazzurra è che il risultato sia stato condizionato

In questo quadro, cresce la convinzione nell’ambiente interista che alcuni episodi abbiano inciso direttamente sul risultato, riaprendo la corsa al vertice. Il match ha infatti impedito ai nerazzurri di allungare ulteriormente in classifica, lasciando aperto il discorso Scudetto dopo un turno già delicato. La rabbia della squadra e della dirigenza nasce anche dal fatto che la partita sembrava sotto controllo prima del finale convulso. Per questo, il caso Frattesi-Scalvini continua a essere letto come uno snodo pesante non soltanto della serata di San Siro, ma anche della lotta per il titolo.